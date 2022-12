Amazon veut tuer les codes-barres grâce à l’IA

« Résoudre ce problème, pour que les robots puissent ramasser des articles et les traiter sans avoir besoin de trouver et de scanner un code-barres, est fondamental », a déclaré Nontas Antonakos, un responsable d’Amazon en charge du projet. Pour le moment mis en place dans des installations à Barcelone et à Hambourg, le système a déjà pu accélérer les temps de traitement des colis dans ces villes.