L'IA devient en réalité de plus en plus invisible, tant elle s'intègre naturellement. « On peut imaginer que dans cinq ans, on ne se posera même plus la question de l'usage de l'IA, elle sera là autour de nous, avec nous, en permanence », conclut Julien Nicolas. Une révolution silencieuse qui promet moins de pannes, plus de régularité et « encore plus d'offres ferroviaires à l'heure ». Un clin d'œil qu'on accepte volontiers, c'est tout le mal que l'on souhaite à la SNCF.