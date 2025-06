Le technicien traque au quotidien les symptômes avant-coureurs dans le comportement des équipements. Un exemple illustre bien ces enjeux, celui des accès pour personnes à mobilité réduite. Une simple marche mobile défaillante sur un train peut clouer au sol un train entier. « Une marche mobile qui sort pour permettre à une personne de monter dans le train, si on n'arrive pas à la faire rentrer, le train ne part tout simplement pas », détaille Pierre Audier. L'impact, on le connaît, avec un retard prévisible, d'autant plus important selon l'horaire et la localisation de l'incident.