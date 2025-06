Les équipes ont bouclé la conception à la toute fin 2024, avec un showroom de 500 mètres carrés présentant « une centaine d'innovations » et une maquette grandeur nature. Les années 2025-2026 aident et aideront à peaufiner les détails techniques les plus pointus avant le grand saut industriel. Une rame laboratoire X73500, similaire à celle utilisée par le plus petit des TER en circulation mais bardée de capteurs, teste déjà la technologie autour de Limoges.