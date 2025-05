Les colis disproportionnés et le remplissage excessif, Amazon veut y mettre fin. Après avoir présenté le prometteur robot Vulcan, le géant américain va déployer des centaines de machines automatisées capables de sculpter l'emballage idéal pour chaque produit et colis. Certains robots, que nous avions pu découvrir l'an dernier, vont devoir permettre à Amazon d'accélérer le mouvement en matière d'emballage durable, comme l'entreprise a pu le confirmer lors de l'événement Delivering the Future à Dortmund cette semaine.