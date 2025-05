« Cette innovation logistique majeure illustre notre engagement pour une livraison plus rapide et plus respectueuse de l'environnement », affirme Olivier Pellegrini, le directeur ppérations Europe d'Amazon. Et ce n'est qu'un début, puisque de nouveaux corridors sont déjà à l'étude en France et en Europe. De quoi faire rouler les TGV et les ambitions écologiques d'Amazon jusqu'à son objectif zéro émission nette de carbone, très ambitieux, d'ici 2040.