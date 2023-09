Avec son CHALET, un outil open source, Amazon veut révolutionner la recharge des poids lourds électriques

Non, Amazon n'est pas en avance sur la saison hivernale, mais le géant américain veut bien booster l'aménagement des infrastructures de recharge en Europe. Le e-commerçant a présenté CHALET (Charging Location for Electric Trucks), un outil open source visant à identifier les meilleurs emplacements pour les bornes de recharge des poids lourds en Europe. La technologie doit se nourrir de données pour évaluer des critères comme la batterie, l'autonomie et le temps de trajet pour créer une liste d'emplacements prioritaires. Une cartographie XXL, pour l'instant réservée aux plus gros camions.