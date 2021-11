Amazon étend ses livraisons sans émission carbone en dehors de Paris

« C’est un jalon essentiel de notre programme mondial "Shipment Zero", qui vise à terme la neutralité carbone pour l’ensemble des livraisons d’Amazon et qui implique que toutes les opérations logistiques qui participent à la livraison de nos colis soient ramenées à zéro émission nette de CO 2 », explique l'entreprise dans son communiqué.

L’entreprise américaine assure par ailleurs que ses partenaires de livraison, dont Colis Privé et La Poste, développent également des stratégies de réduction d’émissions de CO 2 .