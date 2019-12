Espagne : Amazon va construire une centrale solaire de 149 MW pour alimenter AWS

Séville, l'élue

Deux autres parcs aux USA

Source : PV Magazine

En septembre dernier, le géant du e-commerce Amazon s'est engagé à combattre le changement climatique au travers d'un plan officiel répondant au nom de « The Climate Pledge ». L'idée de ce programme est d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2040, soit dix ans plus tôt que les objectifs fixés par les Accords de Paris sur le climat. De ce fait, plus de soixante-dix projets articulés autour des énergies renouvelables ont été mis sur pied.Parmi ces projets, vingt et un concernent des parcs solaires et éoliens, lorsque cinquante autres se focalisent sur l'installation de toits solaires sur des centres de distribution et de tri, implantés aux quatre coins de la planète. C'est en tout cas ce que nous apprend un communiqué de presse officiel, dans lequel est justement évoquée la construction d'une usine solaire dans le sud-est de Séville, en Espagne.D'une capacité de production de 149 MW, le site sera en mesure de produire une quantité d'énergie de 300 000 MWh par an. De quoi allègrement alimenter lesd'Amazon Web Services, son service de, et les divers bâtiments dédiés à la logistique du groupe. L'usine devrait être opérationnelle d'ici l'année prochaine.», a déclaré Kara Hurst, directrice du développement durable pour le commerce en ligne. Des objectifs ambitieux, qui se matérialisent par la mise en place de deux autres parcs solaires au pays de l'Oncle Sam cette fois : l'un à Lee County (Illinois), l'autre à Frederick County (Virginie).