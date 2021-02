IBM, Colis Privé et Prosegur rejoignent l'Engagement Climat d'Amazon

En septembre 2019, Amazon et Global Optimism avaient annoncé la création d'un plan officiel animé par un unique objectif à variables multiples : combattre le changement climatique. Baptisée The Climate Pledge, ou l'Engagement Climat en français, l'initiative consister à créer la communauté la plus large possible d'entreprises, organisations, partenaires et individus visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'objectif posé par l'accord de Paris, que les États-Unis viennent d'ailleurs de réintégrer. Dimanche 21 février, Amazon a annoncé que plusieurs nouvelles entreprises ont accepté de rejoindre l'Engagement Climat, renforçant peu à peu son impact potentiel aux yeux du monde.