La forme du nouveau siège social d'Amazon fait débat

Conçue par le cabinet d'architecture NBBJ, cette tour de verre devrait de fait proposer des espaces ouverts et collaboratifs, avec un accès direct et rapide à la lumière naturelle et aux zones vertes. Le système intégralement électrique de chauffage et de refroidissement du campus sera assuré par une énergie solaire 100 % renouvelable, tandis qu'Amazon souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Les alentours de la tour seront destinés en majorité aux piétons et aux vélos, et différents espaces verts seront accessibles à tout le monde, quand ceux présents dans la tour seront logiquement réservés aux employés d'Amazon. Reste à voir si ce design sera validé ou non…

Et vous que pensez-vous du design de ce campus et de sa désormais fameuse tour, The Helix ?