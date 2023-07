Amazon : vos colis vont bientôt se balader dans ces camions électriques

Et l'alliance avec Rivian est un des moyens privilégiés pour réaliser cet objectif. Les camions de la société sillonnent ainsi les routes des États-Unis depuis un an déjà, avec quelque 3 000 véhicules livrant 500 villes du pays. Leur nombre devrait rapidement augmenter dans les années à venir, pour atteindre les 100 000 à l'horizon 2030.

Une croissance qui a demandé quelques adaptations, les véhicules Rivian étant originellement construits pour les voies américaines. Au final, les camions de la marque destinés à notre continent seront plus petits et plus fins. Mais aussi plus sûrs, avec de meilleures performances et une plus grande durabilité si l'on en croit les promesses d'Amazon.

« Ensemble, Amazon et Rivian ont conçu et construit de A à Z un véhicule électrique de pointe qui ne ressemble à rien de ce qui se fait aujourd'hui sur la route », s'enthousiasme le directeur de la division Global Fleet & Product au sein d'Amazon, Neil Emery. On attend maintenant le résultat dans nos rues.