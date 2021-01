Avec sa dernière levée de fonds, Rivian vaut plus que PSA... sans avoir commercialisé un seul véhicule

Si Rivian arrive à lever des fonds aussi importants, sans n’avoir encore vendu un seul véhicule, c’est aussi grâce à ses partenariats, dont celui avec Amazon qui lui a passé commande de 100 000 camionnettes de livraison électriques. Au rang des investisseurs, au côté d’Amazon, on peut retrouver également Ford Motor, Fidelity Investments, Pledge Fund, BlackRock, Coatue Management ou encore D1 Capital Partners.

L’entreprise, qui emploie plus de 3 000 salariés, a été fondée par R. J. Scaringe en 2009. Ce dernier a déclaré à la suite de cette levée de fonds : « C'est une année critique pour nous alors que nous lançons les véhicules R1T, R1S et Amazon. Le soutien et la confiance de nos investisseurs nous permettent de rester concentrés sur ces lancements tout en adaptant simultanément nos activités à notre prochaine étape de croissance. »