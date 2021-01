Mercedes dévoile officiellement son très attendu SUV électrique, le EQA

Cette EQA 250 comprendra dans sa liste d’équipements de série deux écrans 7“ côte à côte pour l’infodivertissement et l’affichage des informations du tableau de bord. Le système intelligent MBUX sera également intégré de série et contrôlable par la voix, via un simple « Hey Mercedes ». En option, les écrans pourront passer à la taille supérieure avec 10,25“ de diagonale chacun.

L'équipement, déjà complet de série avec la caméra de recul et la navigation GPS, pourra être complété par différents packs d’équipement qui permettront de personnaliser le véhicule selon les désirs du conducteur. Avec les packs Premium et Premium Plus, le SUV monte en gamme et se dote d'un équipement plus riche et plus luxueux ajoutant le toit ouvrant panoramique, la sonorisation Burmester ou encore l’affichage tête haute…