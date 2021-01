CES 2021 : Mercedes dévoile un "hyper-écran" de... 55 pouces

Selon le constructeur, l'Hyperscreen est « un exemple de fusion de conception numérique/analogique : plusieurs écrans semblent se fondre de façon homogène, ce qui donne une bande d'écran courbée impressionnante. » Dans le faits, cela permet de profiter à bord d'un écran de 55" (ou 1,41 m !) qui regroupe l'instrumentation, la console centrale et un écran pour le passager.



L'écran est en effet suffisamment large pour permettre également au passager de disposer de sa propre zone d'affichage et de commande. Le tout fait appel à la technologie OLED et affichera une myriade d'informations, et notamment l'affichage EV pour tout savoir de sa conduite électrique.