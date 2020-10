Mercedes-Benz annonce de nouvelles électriques et offre un aperçu des modèles 2021

Mercedes ne s’arrête pas en si bon chemin. Après avoir lancé l’EQC en 2019, l’EQA doit faire son entrée dans la gamme dans les mois à venir.

Ces deux modèles électriques, qui reprennent l’identification de la gamme par la dernière lettre de leur appellation (EQA pour Classe A, EQC pour Classe C, etc.), seront rejoints par les EQS et EQE avant de voir la gamme complétée par les déclinaisons SUV, dont on ne sait pas grand chose pour le moment.

D’après la feuille de route communiquée par Mercedes-Benz, il restera l’EQB à découvrir, basée sur la plateforme modulaire flexible du constructeur, tout comme l’EQC et l’EQA. Les prochains mois vont donc être très riches en présentations de nouveaux véhicules électriques portant une étoile.