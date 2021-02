Rivian : le constructeur cherche l'endroit idéal pour installer une usine en Europe

Le constructeur américain aurait visité plusieurs sites sur le Vieux Continent d’après des sources proches du dossier. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Hongrie seraient en lice actuellement pour accueillir une usine capable de produire les véhicules de Rivian.



L’entreprise a jusque-là réussi l’exploit de soulever des fonds importants à hauteur de 8 milliards de dollars. Rivian a ainsi pu développer ses véhicules et ne cache pas son ambition de devenir un constructeur automobile mondial. Avec une implantation en Europe, la start-up pourra assurer la production de ses véhicules sur place tout en réduisant les délais de livraison pour satisfaire rapidement la demande.

De plus, une implantation locale lui permettrait également d’adapter plus facilement ses véhicules aux contraintes européennes, entre réglementation et infrastructure.