Comment Amazon compte doubler sa flotte de véhicules électriques en Europe

En tant que mastodonte de la vente en ligne et important émetteur de CO 2 , Amazon veut poursuivre ses efforts de réduction entamés il y a plusieurs années et montrer l'exemple en Europe. L'entreprise va investir plus d'un milliard d'euros sur le Vieux Continent pour accélérer la décarbonation de son réseau de transport et de livraison. 250 millions d'euros seront consacrés à la France.