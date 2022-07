Amazon livre maintenant en vélo électrique et à pied dans les rue de Londres

Amazon estime que sa flotte électrique déjà sur les routes de Londres, ainsi que les nouveaux livreurs à pied, effectueront plus de cinq millions de livraisons par an sur plus de 10 % de la zone à très faibles émissions de Londres. Une nouvelle flotte qui remplacera directement des milliers de déplacements traditionnels en camionnette sur les routes de la capitale, afin de réduire la pollution et les embouteillages.