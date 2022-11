Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dit vouloir donner sa fortune de son vivant... oui mais quand ?

Lorsqu'on parle de la fortune de Jeff Bezos, il y a évidemment de quoi donner le vertige. Bloomberg estime celle du fondateur d'Amazon et de Blue Origin à 124 milliards de dollars, faisant de lui la quatrième personne la plus riche de la planète actuellement. Au cours d'une interview donnée ce week-end à CNN, Mr Bezos a affirmé vouloir léguer une partie de sa fortune personnelle de son vivant. De quoi susciter la curiosité et déchaîner les passions, au vu de la valeur astronomique de son patrimoine.