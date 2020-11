Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates : podium 100 % tech des personnes les plus riches du monde

Il s’agit d’Elon Musk, dont la fortune est aujourd’hui estimée à environ 128 milliards de dollars (près de 108 milliards d’euros). Le P.-D.G. de Tesla et SpaceX (entre autres) se paie ainsi le luxe de prendre une « légère » avance – quelques centaines de millions de dollars à peine – sur Bill Gates, ancien numéro 1 du classement.

Et si ces chiffres vous donnent le vertige, cramponnez-vous à votre fauteuil avant de lire la suite… Si Elon Musk figure si haut dans cette hiérarchie, c’est principalement grâce à ses actions Tesla. Le constructeur automobile est en effet sur le point d’intégrer l’indice boursier S&P 500, ce qui témoigne de l’excellente santé du titre, dont le cours a augmenté de plus de 400 % en 2020. De quoi réjouir l’entrepreneur, qui a ainsi vu sa fortune estimée croître de plus de 7 milliards de dollars en un jour, et de 100 milliards de dollars en moins d’un an ! Musk a ainsi gagné 33 places au classement établi par Bloomberg, en seulement dix mois.