Induction ou rail ? La recharge "en route" des poids lourds électriques se teste en France

Alors que le Tesla Semi est enfin une réalité et devrait soi-disant révolutionner les poids lourds électriques, il y a une réalité physique à ne pas nier et à laquelle Elon Musk ne paraît pas sensible. Une batterie de semi-remorque électrique peut peser jusqu'à 5 tonnes, ce qui n'est clairement pas viable en matière de coûts de production et de consommation de ressources rares. C'est là que la recharge dynamique devient intéressante. Le camion pourra se recharger pendant son trajet. Cela permettra de réduire drastiquement la taille des batteries en profitant de l'énergie cinétique colossale développée lors de son déplacement.