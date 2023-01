Un chargeur embarqué bidirectionnel révolutionnaire ? La botte secrète du CEA et de Renault pour le véhicule électrique

« Par ailleurs, le travail des ingénieurs pour optimiser les composants actifs (semi-conducteurs) et passifs (condensateurs et composants inductifs bobinés) a permis une réduction du volume et du coût du chargeur », ajoutent le CEA et Renault. Le convertisseur a en effet pu gagner en capacité grâce à l'habile utilisation de matériaux ferrites dédiés à la haute fréquence et à un procédé d'injection de mise en forme, le « Power Injection Molding ». Le consommateur pourrait être le bénéficiaire final de cette technologie et ainsi réduire ses dépenses énergétiques.