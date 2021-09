Recyclage des batteries lithium-ion : les États-Unis veulent un standard

Sous ce protocole d'entente, les deux entités vont travailler à des standards de recyclage autour des batterie li-ion (lithium-ion). Le but sera principalement d'aider les fabricants à mettre en place des design et des matériaux optimisant le recyclage des batteries. En l'état, les deux entités considèrent que les fabricants ne se concentrent presque exclusivement qu'autour de l'efficacité et du coût de production, et non autour de la durée de vie, et surtout de la fin de vie.