La mousse de graphène, un matériau prometteur pour maîtriser la température des batteries

Dans les pays nordiques (et pas que) où la température descend fréquemment sous zéro degré l'hiver, tandis que dans les coins désertiques, on peut dépasser les 50 degrés, la préservation de la batterie des voitures au meilleur de ses capacités se complique.

Celle-ci n'apprécie guère les importantes variations de température, qui peuvent accélérer la dégradation de certains de ces composants et limiter l'efficacité de la conservation de l'électricité en son sein, réduisant de facto l'autonomie du véhicule. Des chercheurs de l'université de Purdue (États-Unis) se sont penchés sur la question et ont planché sur une étude portant sur la mousse de graphène. Publiée dans le journal Nature Communications, celle-ci s'annonce prometteuse.

La mousse de graphène pourrait ainsi jouer un rôle efficace de commutateur. À une épaisseur de 1,2 mm, elle devient un isolant efficace grâce aux poches d'air contenues en son sein, tandis qu'à 0,2 mm d'épaisseur, elle serait un conducteur thermique près de huit fois plus efficace. De quoi permettre, dans le premier cas, de maintenir une température ambiante pour la batterie en hiver grâce à la dilatation de la mousse et, dans le second, d'évacuer un trop-plein de chaleur en été grâce à sa contraction.