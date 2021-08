Le GAC Aion V et sa batterie au graphène promettent 1000 km d'autonomie et une charge en 8 minutes

À noter que ces valeurs se rapportent à la recharge ultra-rapide de la version 6C, mais il existe également une variante 3C. Le taux « C » définit la puissance de charge maximale, de trois ou six fois la capacité kWh. La recharge 3C est donc logiquement peu plus lente que la 6C. Le constructeur évoque 16 minutes pour une charge 0 à 80 %, 10 minutes pour une charge de 30 à 80 %.