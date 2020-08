Toyota et l'Université de Kyoto testent une batterie plus puissante offrant 1 000 km d'autonomie

Les chercheurs de l’Université de Kyoto annoncent qu’une batterie de ce type permet de disposer de sept fois plus d’autonomie par unité de poids qu’une batterie lithium-ion. Cela signifie qu’avec une batterie sept fois plus légère que celles qui équipent actuellement les voitures électriques, nous pourrions avoir la même autonomie. Sans tenir compte du fait que si la batterie est sensiblement plus légère, le rendement du véhicule serait bien meilleur, permettant d’améliorer encore l’autonomie.

De plus, d’après plusieurs experts, les batteries lithium-ion ont une limite théorique de densité d’énergie qu’elles peuvent contenir. Avec ce prototype de batterie fluorure-ion, les véhicules électriques pourraient avoir une autonomie de 1 000 km tout en ayant une batterie sensiblement plus compacte et surtout plus légère. Reste à voir le temps du rechargement envisageable avec cette technologie.