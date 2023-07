La recharge électrique vraiment plus facile dans toute l'Europe d'ici 2025 ! Ce qu'il faut retenir du plan adopté aujourd'hui

Le 25 juillet 2023, le Conseil européen a adopté une loi introduisant l'AFIR, le règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Son objectif est simple, puisqu'il s'agit de multiplier les lieux de recharge dans toute l'Europe pour les véhicules électriques et à hydrogène. La loi paraîtra au Journal officiel après l'été, les décrets d'application sortiront vingt jours plus tard, et la mise en application aura lieu six mois après. Dès 2025, des bornes de recharge rapide d'au moins 150 kW, destinées aux voitures et aux camionnettes, devront être installées tous les 60 km sur les principaux axes de transport.

Cela donnera naissance au Réseau transeuropéen de transport, abrégé en RTE-T. Même chose pour les utilitaires lourds, mais avec des bornes de 350 kW, en sachant qu'elles devront être accessibles tous les 100 km sur le réseau plus large à partir de 2025 et d'ici 2030. Pour l'hydrogène, le déploiement doit commencer dès 2030 dans tous les noeuds urbains, avec des infrastructures accessibles tous les 200 km sur le RTE-T. Tout cela s'accompagne d'obligations, qui devront permettre aux utilisateurs de payer en toute simplicité avec leur carte bancaire.

Les ports recevant des grands bateaux ou des porte-conteneurs devront également fournir de l'électricité à quai, de même que les aéroports, qui devront alimenter toutes les portes d'embarquement d'ici 2025 ainsi que les zones de stationnement d'ici 2030.