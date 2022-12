Bornes de recharge électriques : comment les régions boostent leur installation

Ailleurs en France, plusieurs entreprises, groupements ou associations déploient aujourd'hui des programmes pour faciliter la rencontre entre installateurs et copropriétés. C'est le cas de l'association AVERA AURA (en région Auvergne Rhône-Alpes) qui déploie un programme de formation gratuit, à destination des syndics de copropriétés et élus des conseils syndicaux, pour les coacher sur la mobilité électrique et ses branches (la règlementation, les solutions de mise en place de bornes de recharge en logement collectif, les subventions et programmes de facturation). À Paris, la société Plugelec installe des bornes de recharge pour voiture à Paris et en Île-de-France.