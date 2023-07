Des stations de recharge électrique tous les 60 km ? Ce sera bientôt la nouvelle norme

Ces nouvelles règles ne concernent d'ailleurs pas que les voitures particulières, mais aussi les camions et les bus. Les deux catégories de véhicules lourds pourront, elles, profiter de stations de recharge dotées d'une puissance de 1 400 à 2 800 kW, non pas tous les 60 mais tous les 120 kilomètres, et ce d'ici 2028. Trois ans plus tard (d'ici 2031), des stations de ravitaillement en hydrogène devront être disponibles tous les 200 kilomètres.