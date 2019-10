Ordinateur quantique : IBM ne compte pas se laisser voler la vedette par Google

Une avancée majeure de Google tempérée par IBM

IBM estime que l'informatique quantique n'est qu'une aide complémentaire et non la technologie dominante de demain

Google vient tout juste d'annoncer avoir accompli une avancée technologique majeure. Les équipes du moteur de recherche ont expliqué avoir réussi à réaliser à l'aide d'un ordinateur quantique une opération très complexe, accomplie en seulement 3 minutes et 20 secondes.La même opération aurait pris près de 10 000 ans sur un supercalculateur contemporain. Ce résultat amène à dire que Google serait la première entreprise à avoir atteint la « suprématie quantique », même si elle n'évoque jamais le terme dans sa publication.Seulement quelques heures après cette annonce, IBM vient remettre sérieusement en question cette affirmation via un billet publié sur son blog. Le constructeur américain y explique que ses équipes ont pu accomplir la même tâche sur un supercalculateur traditionnel en deux jours et demi, et ce, à l'aide d'un algorithme classique. IBM dit même que cette estimation est la plus pessimiste et pourrait être améliorée.Les chercheurs d'IBM expliquent que la simulation produite par Google était impossible à exécuter sur un ordinateur classique, qui utilise de grandes quantités de RAM, mais ne tire pas parti du stockage disque. L'algorithme d'IBM, à l'inverse, utilise d'importantes capacités de stockage et de mémoire vive.Cette démonstration vient appuyer le point de vue d'IBM qui est que les ordinateurs quantiques ne pourront pas se substituer aux ordinateurs classiques, mais les compléteront à l'avenir. Si leur puissance de calcul est indéniable, la résolution d'un problème complexe utilisera les avantages combinés des deux systèmes informatiques.IBM préfère parler d' « avantage quantique » plutôt que de « suprématie quantique », un terme qui, selon elle, est utilisé maladroitement.