Le retour du son de Vista ne concerne que les testeurs inscrits sur le canal Canary. Les utilisateurs de la version stable ne sont pas affectés. Le fichier sonore n’a pas été remis en circulation sur les builds publiques, et rien n’indique qu’il le sera.

L’apparition de ce son rétro n’est pas une catastrophe non plus, ça n'a rien de critique sauf peut-être pour les anciens utilisateurs de Vista, il ravive des souvenirs un peu vifs de l'époque Vista, marquée par des lenteurs système et une interface très marquée. Pour d’autres, plus jeunes, il s’agit simplement d’un bruit inconnu, comme celui de nos vieux modems 56K.

L’incident a au moins le mérite de rappeler que les builds de test peuvent intégrer des éléments obsolètes ou non finalisés. Le canal Canary, en particulier, accueille des versions instables. Les surprises font partie du jeu, même lorsqu’elles concernent un fichier audio vieux de près de vingt ans.

La build 27898 reste accessible pour les curieux, mais Microsoft prévoit déjà un correctif. Le son de Vista devrait donc disparaître aussi discrètement qu’il est revenu. À moins qu’un autre bogue ne le ressorte du placard dans quelques semaines.

Et pour les plus nostalgiques de l'époque Vista, un petit bonus en quittant cet article: