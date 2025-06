max6

L’utilisateur est là pour faire qu’on lui dit comme on lui dit et quand on lui dit.

Manquerait plus qu’il décide ce qu’il veut faire avec le PC et l’OS qu’il a payé.

Si on le laisse faire il va même finir par croire que son PC lui appartient, faut pas pousser trop loin l’égocentrisme quand même.