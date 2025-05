Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette volonté de supprimer la nouvelle entrée Copilot. Pour certains, il s'agit d'éviter une surcharge du menu contextuel, déjà bien rempli. D'autres peuvent craindre un impact sur les performances système, bien que cela ne soit pas avéré, ou tout simplement ne pas utiliser Copilot et souhaiter une interface plus épurée. Cette aspiration à un contrôle plus fin de l'interface n'est pas nouvelle ; de nombreux utilisateurs sont friands d'astuces, comme ce raccourci caché qui permet de redémarrer un PC à l'arrache, illustrant un désir de maîtriser leur environnement numérique. La préférence pour le menu contextuel hérité (legacy context menu) reste forte chez une partie des utilisateurs.