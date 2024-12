Le choix du raccourci ne fait pas non plus l’unanimité. Alt + Espace entre en conflit avec de nombreuses autres applications, et Microsoft admet que le premier programme lancé sur le PC et exécuté en arrière-plan aura la priorité. Un compromis qui interroge d’autant plus qu’il existait déjà un raccourci plus intuitif, Windows + C, hérité de feu Cortana. In fine, cette version « native » ressemble plus à une énième tentative de retour en force qu’à une véritable avancée.