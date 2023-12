Microsoft bloque la mise à jour de Windows 11 23H2 sur certaines configurations, êtes-vous concerné ?

Êtes-vous du genre à mettre méticuleusement de l'ordre dans les icônes sur votre bureau ? Alors, sachez que Copilot est désormais votre pire ennemi, du moins, si vous utilisez plusieurs écrans. En effet, c'est dans ces cas particuliers que l'outil fait des siennes avec la dernière mise à jour de Windows 10 22H2 (KB5032278). Il a développé la fâcheuse tendance à déplacer les raccourcis, dossiers et tout type de fichier placé sur le bureau d'un écran à l'autre de manière totalement aléatoire, ce qui rend toute organisation… impossible.

Aventure de tous les instants pour certains, c'est aussi et surtout un calvaire que les utilisateurs de Windows 11 23H2 et 22H2 ont déjà pu expérimenter en avant-première depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Même contexte multi-écrans, même coupable. Depuis, Microsoft est contraint de mettre son outil hors d'état de nuire et d'annuler l'installation des dernières mises à jour chez les utilisateurs disposant de plusieurs moniteurs, en attendant de trouver une solution.

Pour Windows 10, la firme de Redmond applique la même stratégie et assure aux personnes concernées qu'ils ne recevront pas la dernière version du système d'exploitation tant que le problème n'aura pas été résolu. Parallèlement, elle recommande de ne pas forcer manuellement l'installation des mises à jour, et de patienter un peu avant de pouvoir mettre la main sur Copilot. Toutefois, ceux ne possédant qu'un écran devraient y avoir accès sans aucun souci. Enfin, pas tout à fait…