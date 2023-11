Avec Duet AI, Google veut concurrencer Microsoft Copilot

Présentée à l'événement Google I/O plus tôt cette année, Duet AI propose des fonctionnalités comme Help Me Write, Help Me Visualize ou Help Me Organize. Celles-ci facilitent la rédaction de textes, l’intégration et la génération d’images ainsi que le tri de données et de documents. La société teste également les Building Blocks dans Docs, qui rendent les documents personnalisables et réutilisables, sans créer plusieurs copies du même fichier.