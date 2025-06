En désespoir de cause, si vous êtes concerné·e par les bugs évoqués plus haut, vous pouvez toujours désinstaller KB5063060 via les paramètres de Windows (Paramètres > Windows Update > Historique de mise à jour > Désinstaller les mises à jour). En gardant quand même à l’esprit que ce Patch Tuesday corrige au passage deux vulnérabilités zero-day dans WebDAV et SMB, ainsi qu’une faille zero-click critique dans Copilot pour Microsoft 365.