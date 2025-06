Peut-être désireuse d’accélérer la migration (tic-tac, plus que quatre mois), Microsoft tente tant bien que mal de réparer ses erreurs. Vous l’avez sûrement éprouvé si vous êtes déjà passé à Windows 11, mais certaines fonctions historiques jugées trop vieillottes sont passées à la trappe, parfois sans vraie justification, au grand dam des utilisateurs et utilisatrices. On pense évidemment au menu Démarrer, qui enchaîne les critiques depuis quatre ans maintenant, mais aussi à ces petits détails qui faisaient le charme – et le caractère très fonctionnel – de Windows 10, comme… l’affichage de l’heure dans le calendrier. Allez, bonne nouvelle, Redmond a finalement décidé que vous auriez droit à ce petit luxe pour fêter l’arrivée de l’été.