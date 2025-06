Le problème est bien connu de tous les possesseurs d'iPhone : chaque septembre, l'arrivée de la nouvelle version d'iOS transforme la mise à jour en parcours du combattant. Les utilisateurs d'appareils avec 64 Go ou 128 Go de stockage doivent supprimer photos, applications et vidéos pour libérer l'espace nécessaire.

Cette problématique s'est accentuée au fil des années, les mises à jour majeures nécessitant désormais plus de 5 Go d'espace libre. Une contrainte particulièrement frustrante pour ceux qui ont opté pour les modèles d'entrée de gamme. Les échecs de mise à jour nocturne représentent l'un des rares moments où iOS peut encore paraître fragile, même aux yeux des utilisateurs les moins techniques. Apple a donc décidé d'agir.