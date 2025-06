C’est un détail que peu auraient remarqué… s’il n’était pas aussi sonore. Avec la dernière mise à jour du canal Dev de Windows 11, plusieurs membres du programme Insider ont eu la surprise d’entendre, au démarrage, le son d’accueil de Windows Vista. Un jingle reconnaissable entre mille pour les nostalgiques, que certains n’espéraient plus entendre, et que d’autres n’avaient peut-être même jamais connu. Et pour cause, il n’avait plus été officiellement utilisé depuis près de dix ans.