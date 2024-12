CHP1

Totalement d’accord avec toi et je plussoie.

Windows 2000 était vraiment tout ce qu’on attendait d’un OS : léger en ressources (il prenait moins de 128Ko de RAM pour fonctionner), ouvert aux outils tiers et performant.

Windows XP était à peine plus gourmand mais avait l’avantage d’être compatible avec la quasi totalité de la bibliothèque logicielle Windows 98 et à démocratisé le 64bits.

Windows Vista : Très beau visuellement mais à oublier. Il ne permettait même pas d’upgrader son W2000 ou WinXP. Le début des travers de MS avec un OS trop gourmand en ressources et bugué. Il me fait penser aux mêmes dérives que Windows 11.

Windows 7 était certainement « LE MELLEUR » OS de Redmond. Peu gourmand, Performances supérieures à W10 mais tué par la volonté de MS de vendre de nouvelles licences et ne voulant pas/plus sécuriser ce superbe OS et la volonté de ne pas y apporter les dernières technos (support des SSD et l’USB 3) et de la sécurité nécessaire.

Il aura fallu attendre Windows 10 pour retrouver (un peu) les perfs de l’iconique Windows 7 et Windows 11 pour avoir l’équivalent en bugs, lenteurs et lourdeurs de Windows ME et Windows Vista (sans être plus beau pour autant) et ses limitations « volontaires ».