Migrer ses données d’un PC à un autre n’a jamais été une partie de plaisir, en particulier quand on veut éviter le grand ménage de printemps ou les allers-retours fastidieux entre disque dur externe, cloud et appli tierce. Mais cette fois, Microsoft semble bien décidée à proposer une solution plus propre, plus fluide, et surtout, intégrée. En février dernier, quelques indices dans une build Insider laissaient entrevoir un outil de transfert en préparation. Trois mois plus tard, le projet refait surface avec une interface quasi complète et une mécanique de migration enfin tangible.