Pour rappel, Windows propose déjà une solution officielle avec la Sauvegarde Windows, ou Windows Backup. Mais celles et ceux qui s’y sont déjà frottés savent qu’elle n’offre que des fonctions limitées, et ne répond pas toujours aux attentes. Le service actuel permet de conserver certains paramètres et fichiers via OneDrive, mais il ne facilite pas réellement la transition vers un nouveau PC, obligeant souvent à se rabattre sur des solutions tierces pour récupérer applications et configurations plus avancées.