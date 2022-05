Windows 11 va enfin vous permettre de restaurer vos apps lorsque vous changez de PC

Cette nouvelle option va forcément aider les utilisateurs sous Windows 11 qui changent de PC à retrouver leur espace de travail mais pas seulement. Comme l'explique Giorgio Sardo, general manager en charge du Microsoft Store, cette fonctionnalité sera aussi utile pour les développeurs, qui seront assurés que leurs utilisateurs n'auront aucun mal à retrouver leurs logiciels et n'auront pas besoin d'envoyer de rappel à leurs clients.

Cela peut aider aussi Microsoft à convaincre un peu plus les éditeurs de la pertinence de sa boutique. Si plusieurs applications très populaires ont fait leur apparition ces derniers mois sur le Microsoft Store, comme Zoom ou Firefox, il manque encore de nombreux autres acteurs importants, comme Google Chrome pour ne citer que celui-là. L'éditeur va désormais permettre l'ajout à sa boutique d'applications win32, en plus des apps universelles Windows, et a déjà assoupli son système de commissions.

Les bêta testeurs inscrits au programme Windows Insider pourront profiter de la récupération automatique de leurs applications dans les prochaines semaines. La date du déploiement au grand public n'a pas été précisée.