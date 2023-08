L'app Windows Backup fait son apparition dans Windows 10

Malgré sa part de marché phénoménale et ses centaines de millions d'utilisateurs, Windows n'a jamais été d'un grand secours pour mettre de côté nos données les plus importantes et les retrouver à l'identique une fois la réinstallation effectuée. Il fallait bien souvent en passer par un logiciel tiers, capable de créer une copie du PC, des fichiers et dossiers, en passant par les applications, sur un support de stockage externe.

Cette opération peut se révéler longue et fastidieuse, sauf si vous êtes une personne soucieuse de ses données personnelles et organisée, et qui réalise de manière fréquente une sauvegarde de son PC.

Avec l'arrivée du cloud computing et le succès de la solution maison OneDrive, on aurait pu penser que Microsoft allait rapidement proposer un service permettant de faciliter la sauvegarde de ses données dans le nuage, mais il aura fallu attendre 2023 et l'arrivée dans une version insider de Windows 11 de Windows Backup pour cela.