Bug Windows 10 et Windows 11 : déconnectez OneDrive avant une restauration, prévient Microsoft

Envie de vous offrir un pack contenant un solide casque gamer filaire et un microphone pour un usage personnel, professionnel ou améliorer la qualité de vos enregistrements et streams ? La Team Bons Plans vous propose une offre de Cdiscount sur un pack contenant le casque Logitech G335 et le micro Blue Snowball iCE à seulement 79,99€ !