Nostalgique ? Ce site propose de mettre à jour vos très vieilles versions de Windows

Vous n'êtes probablement plus très nombreux à utiliser les anciennes versions de Windows passé Windows 7, mais de multiples groupes cherchent à les préserver après la fin de leur support. Le projet communautaire Windows Update Restored s'est par exemple donné la mission de conserver les données du site de mise à jour qui permettait aux utilisateurs de récupérer les updates de Windows jusqu'en 2011.

Il faut depuis passer par des outils et des sites parfois douteux, ou se tourner vers les projets communautaires comme celui-là. S'il n'affiche pas de certifications, le site utilise des archives compilées par la Wayback Machine. « Nous avons également pu rediriger les mises à jour téléchargées depuis les serveurs de Microsoft vers nos serveurs pour vous assurer que vous obtiendrez toutes les mises à jour disponibles », expliquent les porteurs du projet.

En exploitant le travail de Windows Update Restored, les utilisateurs peuvent récupérer la mise à jour v3.1, qui fonctionne pour Windows 95, 98, NT 4.0 et ME. Toutefois, il faut passer par Internet Explorer 5 au minimum. Ce dernier n'est plus officiellement disponible, mais le site communautaire a pensé à tout. Il s'agit de la seule mise à jour fonctionnelle pour le moment, mais d'autres versions devraient rapidement être mises à disposition. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative qui devrait ravir les amateurs de rétro-informatique !