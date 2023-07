Le code source des ROM qui animait les Dragon 32 et 64, deux des premiers ordinateurs personnels, retrouvé

Les années 80 rimaient avec l'avènement de la musique pop et de la culture MTV. Elles rimaient aussi avec l'émergence de l'ère numérique, et l'essor du marché de l'ordinateur personnel. De nouvelles machines venaient au monde quasiment tous les mois et les progrès s'accéléraient exponentiellement. Dans ce fourmillement d'innovations naquirent les Dragon 32 et Dragon 64. Ils connurent un franc succès à leur arrivée ?mais furent rapidement dépassés par la concurrence. Récemment, le code source de leur ROM (mémoire en lecture seule) a été retrouvé alors qu'on le croyait égaré.