Nostalgique de votre calculatrice du lycée ? Internet Archive la rallume pour vous

Organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'assurer l'archivage du Web, Internet Archive vient de mettre en ligne des versions émulées de 14 calculatrices graphiques sorties entre 1989 et 2003, en sachant que certains modèles (TI-73 Explorer, TI-84 Plus) sont toujours en vente.



On trouve ainsi 9 appareils de la marque Texas Intruments, 4 de chez Hewlett Packard et une calculatrice-jouet de chez VTech. L'émulateur a été développé en collaboration avec l'équipe de

Multi-Purpose Emulation Framework (MAME), qui s'occupe de redonner numériquement vie à de vieux ordinateurs ou d'anciennes bornes d'arcade.

Il permet, à l'aide de ses doigts sur smartphone ou de sa souris sur un ordinateur, d'utiliser les calculatrices comme si on les avait entre les mains, ce qui implique parfois d'allumer virtuellement l'appareil. Les boutons sont fonctionnels, les manuels sont disponibles, et certains modèles sont même accompagnés de leurs sons d'origine.